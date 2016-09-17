В США ушел из жизни известный драматург Эдвард Олби

Неоднократный лауреат Пулитцеровской премии, а также премии «Тони», известный американский драматург Эдвард Олби ушел из жизни в собственном доме в пригороде Нью-Йорка в возрасте 88 лет. Информацию об этом распространила в субботу британская телерадиокорпорация BBC.

Олби получил известность, благодаря таким пьесам, как «Кто боится Вирджинии Вулф?», «Неустойчивое равновесие» и «Морской пейзаж».

Эдвард Олби являлся одним из наиболее ярких представителей «театра абсурда», направления в западноевропейской драматургии, которое возникло в середине XX века.