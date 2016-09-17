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В США ушел из жизни известный драматург Эдвард Олби

Олби получил известность, благодаря таким пьесам, как «Кто боится Вирджинии Вулф?», «Неустойчивое равновесие» и «Морской пейзаж»

Неоднократный лауреат Пулитцеровской премии, а  также премии «Тони», известный американский драматург Эдвард Олби ушел из жизни в собственном доме в пригороде Нью-Йорка в возрасте 88 лет. Информацию об этом распространила в субботу британская телерадиокорпорация BBC. 

Олби получил известность, благодаря таким пьесам, как «Кто боится Вирджинии Вулф?», «Неустойчивое равновесие» и «Морской пейзаж». 

Эдвард Олби являлся одним из наиболее ярких представителей «театра абсурда», направления в западноевропейской драматургии, которое возникло в середине XX века. 

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Известия // суббота, 17 сентября 2016 года

В США ушел из жизни известный драматург Эдвард Олби

Олби получил известность, благодаря таким пьесам, как «Кто боится Вирджинии Вулф?», «Неустойчивое равновесие» и «Морской пейзаж»

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