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В результате стрельбы в Лос-Анджелесе убиты два человека

Неизвестный открыл огонь по группе людей, в настоящий момент злоумышленник не задержан, полиция устанавливает мотивы преступления

В американском городе Лос-Анджелес (штат Калифорния) неизвестный убил двух человек из огнестрельного оружия.   

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на местные СМИ, неизвестный открыл огонь по четверым лицам в районе Уэст-Голливуд. В результате стрельбы два человека скончались, столько же получили тяжелые ранения. 

В настоящий момент полиция устанавливает мотивы преступления. Злоумышленнику удалось скрыться. 

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Известия // суббота, 17 сентября 2016 года

В результате стрельбы в Лос-Анджелесе убиты два человека

Неизвестный открыл огонь по группе людей, в настоящий момент злоумышленник не задержан, полиция устанавливает мотивы преступления

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