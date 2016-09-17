В результате стрельбы в Лос-Анджелесе убиты два человека

В американском городе Лос-Анджелес (штат Калифорния) неизвестный убил двух человек из огнестрельного оружия.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на местные СМИ, неизвестный открыл огонь по четверым лицам в районе Уэст-Голливуд. В результате стрельбы два человека скончались, столько же получили тяжелые ранения.

В настоящий момент полиция устанавливает мотивы преступления. Злоумышленнику удалось скрыться.