В Пекине стартовал международный атлетический марафон

В китайской столице Пекине стартовал традиционный ежегодный международный марафон. Как сообщает организационный комитет, в забеге принимают участие около 30 тыс. спортсменов.

Дистанция марафона, длина которого составляет 42,195 км, берет начало на площади Тяньаньмэнь в самом сердце Пекина и заканчивается на Олимпийском спорткомплексе в северной части города. Будут определены победители среди мужчин и женщин, также состоится забег на 10 км и полумарафон. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные заявки, в этом году в марафоне будут участвовать 66 тыс. человек.

Марафон в Пекине проводится ежегодно начиная с 1981 года. Трасса соответствует критериям Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), на ней могут устанавливаться мировые рекорды. Среди мужчин рекордсменом является Тадесе Тола из Эфиопии, выигравший марафон в 2013 году с результатом 2 часа 7 минут 16 секунд. Лучший результат пекинского марафона среди женщин принадлежит четырехкратной победительнице китаянке Сунь Инцзе, которая первенствовала в 2003 году с результатом 2 часа 19 минут 39 секунд.

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