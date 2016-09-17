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В США телеведущий для интервью с Клинтон надел медицинскую маску

Ранее СМИ сообщили, что кандидат в президенты США Хиллари Клинтон больна пневмонией

Телеведущий популярной американской программы The Tonight Show, выходящей в эфир на телеканале NBC, во время интервью с Хиллари Клинтон надел на лицо медицинскую маску.

Джимми Фэллон с медицинской маской на лице приветствовал бывшего госсекретаря. В ответ Клинтон, оценившая шутку телеведущего,  дала ему «пять». Фэллон под хохот аудитории тут же продезинфицировал руку.

Ранее СМИ сообщили, что кандидат в президенты США больна пневмонией.

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Известия // суббота, 17 сентября 2016 года

В США телеведущий для интервью с Клинтон надел медицинскую маску

Ранее СМИ сообщили, что кандидат в президенты США Хиллари Клинтон больна пневмонией

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