В США телеведущий для интервью с Клинтон надел медицинскую маску

Телеведущий популярной американской программы The Tonight Show, выходящей в эфир на телеканале NBC, во время интервью с Хиллари Клинтон надел на лицо медицинскую маску.

Джимми Фэллон с медицинской маской на лице приветствовал бывшего госсекретаря. В ответ Клинтон, оценившая шутку телеведущего, дала ему «пять». Фэллон под хохот аудитории тут же продезинфицировал руку.

.@jimmyfallon put on a medical mask to start his interview with Hillary Clinton today. pic.twitter.com/m6KJlSBXZq — Dan Merica (@danmericaCNN) 16 сентября 2016 г.

Ранее СМИ сообщили, что кандидат в президенты США больна пневмонией.

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