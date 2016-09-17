Путин наградил орденом Александра Невского президента Киргизии

Во время двусторонней встречи в Бишкеке в госрезиденции «Ала-Арча» президент России Владимир Путин наградил руководителя Киргизии Алмазбека Атамбаева орденом Александра Невского.

Атамбаев награжден орденом Александра Невского «за большой вклад в укрепление многопланового сотрудничества между Россией и Киргизией в духе взаимного доверия и стратегического партнерства», — сообщает ТАСС.

Путин во время вручения ордена отметил особую роль в истории Александра Невского, который «выстраивал очень мудрые отношения с Востоком и с Западом и умел это делать таким образом, чтобы это отвечало интересам нашей страны». По словам российского президента, орден Александра Невского — самая подходящая награда для Атамбаева.

«А вам, как человеку, который хранит в сердце память о самых лучших страницах нашей совместной истории, этот орден — самая подходящая награда», — сказал Владимир Путин.

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