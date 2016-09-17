Путин поздравил президента Киргизии с 60-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил киргизского лидера Алмазбека Атамбаева с 60-летием.

«Хочу поздравить Вас с днем рождения. Мне очень приятно, что я и мои коллеги в этот день могут быть здесь, вместе с Вами», — приводит ТАСС заявление главы российского государства на встрече с Алмазбеком Атамбаевым в госрезиденции «Ала-Арча» на окраине Бишкека.

Владимир Путин подчеркнул, что обе страны развивают отношения и в гражданской и в военной сфере, и, несмотря на непростые условия, сторонам удается выполнять стоящие перед ними задачи.

Кроме того, президент России поблагодарил своего киргизского коллегу за проведение юбилейного саммита СНГ на высоком уровне, а также предложил ему обсудить весь комплекс отношений двух стран.

Ранее «Известия» писали, что Владимир Путин в ходе двусторонней встречи в Бишкеке в госрезиденции «Ала-Арча» наградил Алмазбека Атамбаева орденом Александра Невского за большой вклад в укрепление многопланового сотрудничества между Россией и Киргизией в духе взаимного доверия и стратегического партнерства.



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