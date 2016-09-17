Главы СНГ возложили венки к мемориалу в Бишкеке

Лидеры России, Киргизии и Армении Владимир Путин, Алмазбек Атамбаев и Серж Саргсян и премьер-министр Молдавии Павел Филип возложили цветы к мемориалу погибшим в ходе трагических событий 1916 года в Центральной Азии, открытому недавно в Бишкеке.

Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Комплекс возведен в память о вспыхнувшем в 1916 году мятеже. Недовольство народа в регионе было вызвано указом императора Николая Второго о мобилизации местного населения на прифронтовые работы. После нападений киргизских отрядов на русских переселенцев царские власти направили в регион регулярные войска, которые жестоко подавили мятеж. Из-за страха репрессий местные жители бежали в Китай через высокогорные перевалы, многие погибли в дороге. Как считают киргизские историки, это привело к уменьшению численности населения на 40%.

В ходе прошедшей 2 сентября церемонии открытия мемориала, посвященного жертвам событий 1916 года, президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что русские и киргизы — братские народы, их связывает общее прошлое и ждет общее будущее.

Ранее президент России Владимир Путин наградил своего киргизского коллегу Алмазбека Атамбаева орденом Александра Невского за укрепление сотрудничества Москвы и Бишкека.