В Филадельфии в результате стрельбы пострадали полицейские

Огонь по полицейским был открыт в западной части города Филадельфия (штат Пенсильвания) около кампуса Пенсильванского университета. Два стража порядка получили ранения, сообщают местные СМИ.

Офицер, охраняющий Пенсильванский университет, и женщина — сержант полиции Филадельфии госпитализированы. О том, установлена ли личность стрелявшего, информации нет.



Кроме того, приводятся разные данные о стрелявшем. Одни СМИ передают, что стрелок был ранен и скончался, другие сообщают о задержании злоумышленника.

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