В Филадельфии в результате стрельбы пострадали полицейские

Инцидент со стрельбой произошел в ночь на субботу около кампуса частного Пенсильванского университета
Огонь по полицейским был открыт в западной части города Филадельфия (штат Пенсильвания) около кампуса Пенсильванского университета. Два стража порядка получили ранения, сообщают местные СМИ.
Офицер, охраняющий Пенсильванский университет, и женщина — сержант полиции Филадельфии госпитализированы. О том, установлена ли личность стрелявшего, информации нет.
Кроме того, приводятся разные данные о стрелявшем. Одни СМИ передают, что стрелок был ранен и скончался, другие сообщают о задержании злоумышленника.
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