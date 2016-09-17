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В Филадельфии в результате стрельбы пострадали полицейские

Инцидент со стрельбой произошел в ночь на субботу около кампуса частного Пенсильванского университета

Огонь по полицейским был открыт в западной части города Филадельфия (штат Пенсильвания) около кампуса Пенсильванского университета. Два стража порядка получили ранения, сообщают местные СМИ.

Офицер, охраняющий Пенсильванский университет, и женщина — сержант полиции Филадельфии госпитализированы. О том, установлена ли личность стрелявшего, информации нет.

Кроме того, приводятся разные данные о стрелявшем. Одни СМИ передают, что стрелок был ранен и скончался, другие сообщают о задержании злоумышленника.

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Известия // суббота, 17 сентября 2016 года

В Филадельфии в результате стрельбы пострадали полицейские

Инцидент со стрельбой произошел в ночь на субботу около кампуса частного Пенсильванского университета

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