ЦИК не станет спешить с подсчетом голосов в ущерб точности

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что при подведении итогов выборов в нижнюю палату парламента РФ Центризбирком будет отдавать приоритет точности подсчета голосов, а не скорости.

«Окончательные итоги выборов будут подведены тогда, когда к нам поступит последняя информация о подсчете голосов», — сообщила журналистам Элла Памфилова.

Она также напомнила, что 18 сентября в регионах РФ пройдет около 5,3 тыс. кампаний разного уровня и будет необходимо подсчитать голоса по каждой из них. При этом, несмотря на возросший объем работы, Центризбирком постарается оперативно подвести итоги выборов.

«Главное, чтобы этот подсчет был точным и оперативным, мы будем делать акцент на этом, а не на скорости подсчета», — подчеркнула Элла Памфилова.

Напомним, выборы депутатов Государственной думы седьмого созыва пройдут 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 225 — по одномандатным округам. Помимо этого в регионах страны завершится более 5 тыс. кампаний разного уровня. В 39 субъектах граждане РФ изберут депутатов законодательных собраний, в семи регионах пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в двух — глав республик изберут депутаты парламентов из кандидатур, предложенных президентом РФ.

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