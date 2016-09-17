Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
17 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

В США миллионы тонн радиоактивной воды попали в питьевой источник

Утечку 980 млн литров радиоактивной воды скрывали около трех недель

В США около 980 млн литров небезопасной воды просочились в подземный источник. Инцидент произошел в штате Флорида на одном из заводов американской компании, производящей удобрения. Емкость, в которой хранилась вода, содержащая фосфогипс, была повреждена карстовой воронкой, в результате и произошла утечка.

Почти миллиард литров радиоактивной воды попал в подземный источник, передает BBC. Компания три недели скрывала произошедшее, заявила директор центра биологического разнообразия Флориды Джеки Лопес.

Руководство компании заявляет, что произошедшая утечка не представляет опасности для населения и экологии. Радиоактивная вода не достигла водосборов, так как компания откачивает ее с помощью насосов, уточняется в сообщении.

Известия // суббота, 17 сентября 2016 года

В США миллионы тонн радиоактивной воды попали в питьевой источник

Утечку 980 млн литров радиоактивной воды скрывали около трех недель

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке