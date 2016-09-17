В США миллионы тонн радиоактивной воды попали в питьевой источник

В США около 980 млн литров небезопасной воды просочились в подземный источник. Инцидент произошел в штате Флорида на одном из заводов американской компании, производящей удобрения. Емкость, в которой хранилась вода, содержащая фосфогипс, была повреждена карстовой воронкой, в результате и произошла утечка.

Почти миллиард литров радиоактивной воды попал в подземный источник, передает BBC. Компания три недели скрывала произошедшее, заявила директор центра биологического разнообразия Флориды Джеки Лопес.

Руководство компании заявляет, что произошедшая утечка не представляет опасности для населения и экологии. Радиоактивная вода не достигла водосборов, так как компания откачивает ее с помощью насосов, уточняется в сообщении.