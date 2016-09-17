Дефицит бюджета РФ в 2016 году может возрасти до 3,5% ВВП, превысив запланированные Минфином 3%, сообщил источник, близкий к финансовому ведомству.

«Я думаю, что будет около 3,5%», — приводит ТАСС сообщение источника.

Дефицит федерального бюджета на 2016 год был утвержден на уровне 3% ВВП. При этом расходы должны были составить около 16 трлн рублей, а доходы — 13,7 трлн рублей. Вместе с тем премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что дефицит бюджета может превысить установленный уровень, если цена на нефть опустится ниже $50 за баррель.

При этом источник отметил, что средства Резервного фонда будут исчерпаны уже в текущему году или начале следующего, а средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) руководство страны сможет начать тратить в 2017 году. «Пока правительство от этого не отказалось», — пояснил источник.



По данным Минфина РФ, Резервный фонд за август 2016 г. снизился на 18,4% - до 2,09 трлн руб., ФНБ - на 2,5% - до 4,719 трлн руб.