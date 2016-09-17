Владимир Путин подвел итоги работы СНГ за 25 лет

17 сентября в Бишкеке прошла встреча глав СНГ. По итогам мероприятия президент России Владимир Путин подчеркнул, что Содружество в свое время предоставило входящим в него странам условия для постепенного и комфортного процесса суверенизации.

В то же время, как отмечает российский президент, страны-участницы продолжали сотрудничать друг с другом и укреплять суверенитет. Представители каждой из стран СНГ сделали свои выводы из того, как работала организация в течение последних 25 лет.

Владимир Путин пояснил, что практически все лидеры стран, входящих в Содружество, согласны с необходимостью сохранения СНГ как полноценной международной организации, но при этом подчеркивают, что создание параллельных структур в СНГ не требуется.

— Всё, что мешает двигаться вперед, всё, что забюрокрачивается, должно быть трансформировано и приобрести другие формы, направленные на решение конкретных вопросов, которые стоят перед нашими странами, — пояснил глава российского государства.

Говоря о ситуации на Украине, Владимир Путин пояснил, что Москва заинтересована в развитии Украины как сильного и независимого государства и хочет иметь с ней стабильные партнерские отношения. По его словам, российская сторона готова поддержать любые контакты с Киевом, направленные на урегулирование кризиса.

— Мы хотим, чтобы Украина развивалась в качестве независимого, самостоятельного государства, сильного экономически и во всех других отношениях. Мы хотим, чтобы у нас был надежный и стабильный партнер. Это полностью соответствует нашим национальным государственным интересам, — сообщил российский лидер, отвечая на вопрос корреспондента «Известий».

Кроме того, как отмечает президент, Россия готова создать условия для переговорного процесса на Украине и выступить гарантом договоренностей, если Киев поддержит эту инициативу.

Говоря о сирийском урегулировании, Владимир Путин сообщил, что власти РФ позитивно оценивают достигнутые договоренности с США по этому вопросу и надеются, что стороны будут честны друг с другом.

— Мы всё-таки настроены скорее позитивно, чем негативно, и рассчитываем, что обещания, которые были даны американской администрацией, будут исполнены, — пояснил российский лидер. При этом он подчеркнул, что Россия и сирийские войска полностью выполняют свои обязательства по этому вопросу.

Как объяснил российский президент, стремление США не разглашать суть соглашения с РФ связано с трудностями, которые испытывают власти Соединенных Штатов в сирийском вопросе. Они заключаются в том, что Вашингтон не может отделить так называемую здоровую часть оппозиции от полукриминальных и террористических элементов.

— На мой взгляд, это продиктовано желанием сохранить боевой потенциал в борьбе с законным правительством президента (Сирии Башара) Асада, но это очень опасный путь, мы много об этом говорили. Похоже, что наши американские партнеры опять наступают на те же самые грабли, на которые они наступали неоднократно. Это опасное направление развития, — подчеркнул Владимир Путин.

Комментируя ход предвыборной кампании в США, глава государства подчеркнул, что создание властями страны негативного образа России свидетельствует о попытках манипуляции общественным мнением американских избирателей. По мнению Владимира Путина, Вашингтон стремится создать образ некой «империи зла» для запугивания избирателей.

— Что касается использования России и президента России в президентской кампании в США, то хочется надеяться, что это связано с растущим влиянием и значением России. Но я думаю, что прежде всего это связано с попытками манипуляции общественным мнением внутри страны, — пояснил президент.



По его словам, Москва поддержит любого кандидата США, который будет готов строить с Россией добрососедские и партнерские отношения.

Однако, комментируя ситуацию с выборами в нижнюю палату российского парламента, Владимир Путин также отметил попытки вбросов и манипулирования общественным мнением.

— И у нас мы видим, что в ходе избирательной кампании в Государственную думу тоже предпринимаются попытки всяких вбросов, попытки манипуляции общественным мнением со ссылкой на, может быть, чувствительные для людей вещи, но далекие от интересов, которыми живут миллионы людей, — рассказал президент.

При этом глава государства сообщил, что он сам давно определился, за кого будет голосовать на выборах. По его словам, свой выбор он сделал, когда создавал известную политическую структуру. Вместе с тем Владимир Путин напомнил, что сегодня день тишины, и призвал отказаться от агитации и пропаганды.