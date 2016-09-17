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Путин: Москва хочет видеть в Киеве стабильного партнера

По словам президента РФ, российская сторона готова к продолжению любых контактов с Украиной, если они будут способствовать урегулированию кризиса в республике

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва заинтересована в развитии Украины как сильного и независимого государства и хочет иметь с ней стабильные партнерские отношения.

— Я уже говорил, мы готовы к продолжению любых контактов, лишь бы они вели к позитивному результату, разрешению кризиса, который возник на Украине, — сообщил российский лидер, отвечая на вопрос корреспондента «Известий».

Владимир Путин также подчеркнул, что Москва готова к продолжению любых контактов с Киевом, лишь бы они вели к разрешению кризиса в республике.

— Мы хотим, чтобы Украина развивалась в качестве независимого, самостоятельного государства, сильного экономически и во всех других отношениях. Мы хотим, чтобы у нас был надежный и стабильный партнер. Это полностью соответствует нашим национальным государственным интересам, — пояснил президент России.

Известия // суббота, 17 сентября 2016 года

Путин: Москва хочет видеть в Киеве стабильного партнера

По словам президента РФ, российская сторона готова к продолжению любых контактов с Украиной, если они будут способствовать урегулированию кризиса в республике

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