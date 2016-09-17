Путин: власти США используют негативный образ РФ для манипуляций

Создание негативного образа России в ходе предвыборной кампании в США свидетельствует о манипуляции мнением американских избирателей, считает президент России Владимир Путин.

— Что касается использования России и президента России в президентской кампании в США, то хочется надеяться, что это связано с растущим влиянием и значением России. Но я думаю, что прежде всего это связано с попытками манипуляции общественным мнением внутри страны, — сообщил Владимир Путин журналистам по итогам своего визита в Киргизию.

Глава государства считает, что американские власти пытаются создать образ некой «империи зла» и пугать этим избирателей.