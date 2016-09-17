Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
17 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Путин: власти США используют негативный образ РФ для манипуляций

По мнению президента России, американское руководство пытается запугать избирателей во время предвыборной кампании

Создание негативного образа России в ходе предвыборной кампании в США свидетельствует о манипуляции мнением американских избирателей, считает президент России Владимир Путин.

— Что касается использования России и президента России в президентской кампании в США, то хочется надеяться, что это связано с растущим влиянием и значением России. Но я думаю, что прежде всего это связано с попытками манипуляции общественным мнением внутри страны, — сообщил Владимир Путин журналистам по итогам своего визита в Киргизию.

Глава государства считает, что американские власти пытаются создать образ некой «империи зла» и пугать этим избирателей.

Известия // суббота, 17 сентября 2016 года

Путин: власти США используют негативный образ РФ для манипуляций

По мнению президента России, американское руководство пытается запугать избирателей во время предвыборной кампании

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Алексей Попов

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Александров

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке