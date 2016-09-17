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В Китае из-за тайфуна «Малакас» власти объявили желтый уровень тревоги

Скорость ветра в воронке «Малакаса» достигает 50 км в час, предупреждают метеорологи

Власти Китая в связи с приближением тайфуна «Малакас» объявили желтый уровень тревоги. В настоящее время стихия приближается к островному Тайваню. В ночь на 18 сентября ураганный ветер достигнет восточного побережья материкового Китая.

Под основной удар тайфуна попадут провинции Фуцзянь и Гуандун, ураганные ветер принесет в регион и проливные дожди.

В уведомлении государственного метеорологического центра уточняется, что скорость ветра в воронке «Малакаса» достигает 50 км в час.

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Известия // суббота, 17 сентября 2016 года

В Китае из-за тайфуна «Малакас» власти объявили желтый уровень тревоги

Скорость ветра в воронке «Малакаса» достигает 50 км в час, предупреждают метеорологи

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