Путин рассказал о попытках вбросов в ходе предвыборной кампании в РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе кампании по выборам депутатов в нижнюю палату российского парламента предпринимаются попытки вбросов и манипулирования общественным мнением.

— И у нас мы видим, что в ходе избирательной кампании в Государственную думу тоже предпринимаются попытки всяких вбросов, попытки манипуляции общественным мнением со ссылкой на, может быть, чувствительные для людей вещи, но далекие от интересов, которыми живут миллионы людей, — сообщил российский лидер журналистам по итогам своего визита в Киргизию.

При этом Владимир Путин рассказал, что он уже давно определился, за кого он будет голосовать на выборах в Госдуму РФ 18 сентября.

— Сегодня день тишины, и я давно определился, когда создавал известную политическую структуру. Поэтому здесь новизны какой-то нет, — заявил президент. Вместе с тем он подчеркнул, что не планирует участвовать в поддержке конкретного кандидата и призвал отказаться от агитации и пропаганды в день тишины.