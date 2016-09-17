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Суббота,
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Путин рассказал о попытках вбросов в ходе предвыборной кампании в РФ

По словам президента России, перед голосованием общественным мнением пытаются манипулировать, предположительно, со ссылкой на чувствительные для людей вещи, но далекие от интересов большинства граждан

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе кампании по выборам депутатов в нижнюю палату российского парламента предпринимаются попытки вбросов и манипулирования общественным мнением.

— И у нас мы видим, что в ходе избирательной кампании в Государственную думу тоже предпринимаются попытки всяких вбросов, попытки манипуляции общественным мнением со ссылкой на, может быть, чувствительные для людей вещи, но далекие от интересов, которыми живут миллионы людей, — сообщил российский лидер журналистам по итогам своего визита в Киргизию.

При этом Владимир Путин рассказал, что он уже давно определился, за кого он будет голосовать на выборах в Госдуму РФ 18 сентября.

— Сегодня день тишины, и я давно определился, когда создавал известную политическую структуру. Поэтому здесь новизны какой-то нет, — заявил президент. Вместе с тем он подчеркнул, что не планирует участвовать в поддержке конкретного кандидата и призвал отказаться от агитации и пропаганды в день тишины.

Известия // суббота, 17 сентября 2016 года

Путин рассказал о попытках вбросов в ходе предвыборной кампании в РФ

По словам президента России, перед голосованием общественным мнением пытаются манипулировать, предположительно, со ссылкой на чувствительные для людей вещи, но далекие от интересов большинства граждан

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