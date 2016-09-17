«Край света» выбрал «Чужеродное тело»

Международное жюри под председательством польского режиссера Кшиштофа Занусси наградило главным призом полудокументальную драму немецкого режиссера Кристиана Вернера о черном донорском рынке «Чужеродное тело».



— Нас радует, что в России есть такой интерес к мировому кино, — отметил Занусси, вручая приз.

— Огромное спасибо вам, я очень рад, — начал свою речь по-русски Вернер. — Эта награда для меня много значит, ведь в конкурсе были представлены очень сильные картины.



Кристиан Вернер — известный документалист, отмеченный различными наградами. Одна из известных его документальных работ — «Ходж и Я», в которой режиссер снял про самого себя и свою победу над тяжелой болезнью. «Чужеродное тело» — его игровой дебют. В основе драмы — реальная история о нелегальном доноре почки, а в центре сюжета — взаимоотношения донора и репациента.



Приз за лучшую режиссуру ушел грузинскому режиссеру Нино Басилия за фильм «Жизнь Анны». Лучшей актрисой стала Эка Деметрадзе из Грузии, а лучшим актером — Владимир Мишуков из России. Специальным призом губернатора отметили картину «Петербург. Только по любви».



Шестой Сахалинский международный фестиваль «Край света» прошел с 9 по 17 сентября. В конкурсе было представлено 15 фильмов из 15 стран (из них две международные премьеры, одна мировая, девять российских премьер). В 16 программах фестиваля — конкурсные и внеконкурсные — участвовало 110 фильмов из 34 стран.



Фильмы оценивали зрители и жюри в составе — продюсер, генеральный директор Союза кинематографистов Янь Юйцзинь (Китай), режиссер, драматург Ираклий Квирикадзе (Грузия), режиссер Изабель Штевер (Германия), режиссер Александр Котт (Россия), актриса Макико Ватанабэ (Япония) и председатель жюри режиссер Кшиштоф Занусси (Польша).



Сопредседатель организационного комитета фестиваля — Сергей Новожилов. Программный директор фестиваля — Александра Жукова. Почетный президент фестиваля — Алла Сурикова.