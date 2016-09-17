Ушаков: Путин в октябре посетит Францию, а в декабре — Японию

Российский лидер Владимир Путин планирует посетить с однодневным визитом Францию в октябре. Визит президента РФ в Японию состоится в декабре. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По планам, президент Путин посетит Францию в середине октября. Визит в Японию запланирован на середину декабря текущего года, уточнил Ушаков.

Ранее «Известия» сообщили, что в ходе визита в Японию Владимир Путин может посетить Хиросиму и Нагасаки, пострадавшие от ядерной бомбардировки США в 1945 году.

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