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Ушаков: Путин в октябре посетит Францию, а в декабре — Японию

О примерных датах поездок Путина во Францию и Японию рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков

Российский лидер  Владимир Путин планирует посетить с однодневным визитом Францию в октябре. Визит президента РФ в Японию состоится в декабре. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По планам, президент Путин посетит Францию в середине октября. Визит в Японию запланирован на середину декабря текущего года, уточнил Ушаков.

Ранее «Известия» сообщили, что в ходе визита в Японию Владимир Путин может посетить Хиросиму и Нагасаки, пострадавшие от ядерной бомбардировки США в 1945 году.

Читайте также: Песков: программа визита Путина в Хиросиму и Нагасаки согласовывается

Известия // суббота, 17 сентября 2016 года

Ушаков: Путин в октябре посетит Францию, а в декабре — Японию

О примерных датах поездок Путина во Францию и Японию рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков

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