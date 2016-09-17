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Суббота,
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Северный флот провел учения по защите островной арктической зоны

В маневрах были задействованы расчеты берегового ракетного комплекса «Рубеж», самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса наземного базирования «Панцирь-С1», а также ЗРК «Кинжал»

Тактическая группа Северного флота провела учения по защите островной арктической зоны и морского побережья России на Новосибирских островах. В маневрах также принимал участие экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», сообщили в пресс-службе флота.

По данным ведомства, в рамках учений расчеты берегового ракетного комплекса «Рубеж», развернутые на острове Котельный, произвели стрельбу двумя крылатыми ракетами «Термит» по мишени, установленной в ледовом районе, а расчет самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса наземного базирования «Панцирь-С1», также развернутый на одном из островов, осуществил комплекс стрельб по морским, береговым и воздушным целям, сообщает «РИА Новости».

Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», задействованный в учениях, выполнил стрельбы по морским и воздушным целям с зенитно-ракетного комплекса «Кинжал» и артиллерийских комплексов АК-100 и АК-630.

Кроме того, подразделения арктической мотострелковой бригады Северного флота, доставленные на остров Котельный кораблем «Вице-адмирал Кулаков», в ходе учений отработали проведение рейда и организацию противодесантной обороны.

«Успешное выполнение стрельб тактической группой, базирующейся на Новосибирских островах, и экипажем БПК «Вице-адмирал Кулаков», еще раз доказало, что Северный флот способен выполнять задачи по охране островной зоны и морского побережья России в Арктике», — заявил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов.

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Известия // суббота, 17 сентября 2016 года

Северный флот провел учения по защите островной арктической зоны

В маневрах были задействованы расчеты берегового ракетного комплекса «Рубеж», самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса наземного базирования «Панцирь-С1», а также ЗРК «Кинжал»

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