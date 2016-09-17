ГПУ допросит Порошенко по делу майдана после 26 сентября

Генпрокуратура Украины вызвала на допрос президента Украины Петра Порошенко по делу о беспорядках на майдане в 2013–2014 годах, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.



По его словам, встреча главы государства состоится после 26 сентября, в это время украинский лидер должен вернуться с Генассамблеи ООН.

«Мы вызвали президента на допрос. Сразу же после его возвращения из командировки в ООН мы договорились о встрече со следователями», — приводит «РИА Новости» заявление представителя гособвинения.

С 18 по 21 сентября президент Украины будет находиться в командировке в США, где планирует выступить на Генассамблее и в Совете Безопасности ООН. Ранее ГПУ уже вызывала на допрос Петра Порошенко, но он был перенесен.

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