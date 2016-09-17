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ГПУ допросит Порошенко по делу майдана после 26 сентября

Встреча украинского лидера со следователями состоится после его возвращения из США

Генпрокуратура Украины вызвала на допрос президента Украины Петра Порошенко по делу о беспорядках на майдане в 2013–2014 годах, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, встреча главы государства состоится после 26 сентября, в это время украинский лидер должен вернуться с Генассамблеи ООН.

«Мы вызвали президента на допрос. Сразу же после его возвращения из командировки в ООН мы договорились о встрече со следователями», — приводит «РИА Новости» заявление представителя гособвинения.

С 18 по 21 сентября президент Украины будет находиться в командировке в США, где планирует выступить на Генассамблее и в Совете Безопасности ООН. Ранее ГПУ уже вызывала на допрос Петра Порошенко, но он был перенесен.

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Известия // суббота, 17 сентября 2016 года

ГПУ допросит Порошенко по делу майдана после 26 сентября

Встреча украинского лидера со следователями состоится после его возвращения из США

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