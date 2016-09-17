В Орландо в результате стрельбы ранены шесть человек и один погиб

В Орландо, американский штат Флорида, произошла стрельба, погиб один человек и шестеро ранены. По данным местных телеканалов, инцидент произошел на парковке около закрывавшейся бильярдной.

На улице в момент закрытия бильярдной находились около 200 человек, звонок в полицию поступил в 3.30 по местному времени. Сообщалось, что по группе людей стрелял неизвестный, скрывшийся с места происшествия на автомобиле.

Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование, движение транспорта в районе перекрыто.

«Известия» напоминают, что в июне этого года в ночном клубе Орландо произошел теракт, погибли 50 человек.

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