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В Риге совершил аварийную посадку самолет AirBaltic

После посадки самолета, у которого переднее шасси оказалось неисправным, аэропорт Риги из соображений безопасности временно закрыли

Самолет латвийской авиакомпании AirBaltic совершил аварийную посадку в аэропорту Риги. Воздушный борт выполнял рейс BT641 и следовал из столицы Латвии в Цюрих.

Причиной экстренной посадки названы технические неполадки с передним шасси. После аварийной посадки аэропорт Риги временно был закрыт. Такая мера была принята в целях обеспечения безопасности пассажиров. При посадке никто из 63 пассажиров и четырех членов экипажа не пострадал.

«Все самолеты на неопределенное время перенаправляют на посадку в другие аэропорты», —цитируют СМИ заявление вице-президента авиаперевозчика  AirBaltic Яниса Ванагса.

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Известия // суббота, 17 сентября 2016 года

В Риге совершил аварийную посадку самолет AirBaltic

После посадки самолета, у которого переднее шасси оказалось неисправным, аэропорт Риги из соображений безопасности временно закрыли

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