Клинцевич: украинские радикалы могут сорвать выборы в Госдуму РФ

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил опасение, что на выборах депутатов в Госдуму РФ радикалы попытаются сорвать голосование. Такое мнение сенатор высказал в связи с недавним нападением на посольство в Киеве.

Ранее «Известия» сообщили, что в ночь на 17 сентября группа из 20 радикалов забросала территорию российского посольства в Киеве дымовыми шашками и обстреляла здание диппредставительства из салютной установки. После этого МИД РФ направил Киеву ноту протеста в связи с произошедшим и потребовал власти республики незамедлительно принять меры по обеспечению безопасности диппредставительств РФ на Украине.

«Не исключаю, что нападение на российское посольство в Киеве минувшей ночью было своего рода репетицией», — приводит ТАСС заявление Франца Клинцевича. По его мнению, 18 сентября беспорядки возле зданий российских диппредставительств на Украине продолжатся, а украинские радикалы снова попытаются сорвать выборы в Госдуму РФ. При этом Франц Клинцевич считает, что наблюдатели ОБСЕ смогут только зафиксировать нарушения, но не повлиять на них.

Сенатор подчеркнул, что во всех странах такие выходки расцениваются как серьезное уголовное преступление и ответственность за провокации будут нести официальные украинские власти. Согласно российскому законодательству воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав, совершенное группой лиц с применением насилия, может грозить лишением свободы на срок до пяти лет, а на Украине — от трех до семи лет.