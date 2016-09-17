Власти Франции сообщили об угрозе теракта в центре Парижа

Власти Франции днем в субботу сообщили об угрозе теракта в центре Парижа. Однако чуть позже в местных СМИ появилась информация о том, что тревога была ложной.

Предупреждение об угрозе террористической атаки распространилось через официальное приложение для гаджетов, разработанное после ноябрьских терактов, произошедших в столице Франции.

В префектуре полиции призвали граждан избегать для посещения первый округ Парижа, добавив, что на месте проходит спецоперация. Район был оцеплен, а количество силовиков значительно увеличено.

После проведения проверочных мероприятий в префектуре полиции первого округа Парижа подтвердили, что угроза была ложной. «Полицейская операция окончена, угроза снята, никакой угрозы нет», — уточняет префектура полиции Парижа.

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