Украинские силовики усилят охрану российских дипмиссий на выборах в ГД

18 сентября в связи с выборами в Госдуму России охрана российских дипмиссий на территории Украины будет усилена. Об этом рассказал глава департамента коммуникации нацполиции Украины Ярослав Тракало в эфире телеканала «112 Украина».

Тракало уточнил, что 18 сентября дипломатические миссии России станут объектами повышенного внимания со стороны полицейских. Правоохранители не намерены допускать осуществления провокаций, беспорядков или терактов, заключил представитель нацполиции Украины.

«В связи с тем, что на территории дипучреждений России действительно планируется проведение избирательного процесса, безусловно, они будут объектами повышенного внимания со стороны правоохранителей, впрочем, мы не будем охранять избирательный процесс, мы будем обеспечивать общественную безопасность на территории, прилегающей к этим дипломатическим учреждениям, с целью недопущения провокаций, беспорядков или терактов», — сообщил Тракало.

Будет сформирован резерв силовиков, который могут привлечь к охране порядка, добавил полицейский. В ночь на субботу, напомним, в Киеве совершено нападение на посольство РФ.

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