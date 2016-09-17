Нарушения дня тишины зафиксированы в четырех регионах РФ

Нарушения в день тишины перед выборами депутатов в Госдуму РФ были зафиксированы в Подмосковье, Петербурге, Карелии и Бурятии, сообщил сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод.

«Есть нарушения соблюдения дня тишины в Подмосковье, Петербурге, Карелии, Бурятии», — приводит «РИА Новости» сообщения члена ассоциации.

По нормам российского законодательства за сутки до начала голосования вступает запрет на агитацию — объявляется день тишины. За это время избиратели должны обдумать свое решение и определиться, какому кандидату они отдадут свой голос.

Как сообщил Александр Брод, незаконная раздача агитационных материалов была зафиксирована в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, по сообщению представителя ассоциации из Петрозаводска, на заборе одной из строек города появились листовки с изображением партии, участвующей в выборах. Сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль» сообщил, что информация о всех нарушениях была передана в Центризбирком.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что за незаконную агитацию перед выборами в столице были задержаны около 30 человек.

Напомним, выборы депутатов в нижнюю палату парламента РФ пройдут 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам.

