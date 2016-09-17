В день выборов консульство РФ в Харькове будут охранять 700 силовиков

Охрану российского консульства в Харькове в день проведения выборов в Госдуму РФ будут обеспечивать 500 полицейских и 200 бойцов нацгвардии, сообщили в национальной полиции Харьковской области.

«Охрану порядка будут обеспечивать 500 сотрудников главного управления нацполиции в Харьковской области и 200 военнослужащих нацгвардии», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее в Киеве сообщили, что Украина не сможет гарантировать безопасность в ходе проведения выборов в Госдуму РФ на территории российских диппредставительств. После этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти республики обязаны обеспечить безопасность на выборах согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях и общепринятой международной избирательной практике.

Напомним, в ночь на 17 сентября группа из 20 лиц обстреляла из салютной установки здание посольства РФ в Киеве. После этого инцидента российский МИД направил Киеву ноту протеста с требованием расследовать ночное нападение радикалов на здание дипмиссии. Позднее глава МИД Украины Павел Климкин признал необходимость поддержания порядка у зданий дипломатических представительств РФ.