МО: в результате авиаудара коалиции погибли 62 военнослужащих САР

Самолеты международной коалиции во главе с США по борьбе с ИГИЛ (террористическая организация запрещена в РФ) нанесли 4 удара по позициям сирийской армии, в результате погибли 62 военнослужащих и около 100 человек получили ранения, сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его данным, инцидент произошел в период с 17.00 по 17.50 мск вблизи аэродрома в городе Дейр-эз-Зор. Самолеты 2 F-16 и 2 A10 нанесли 4 удара по подразделениям правительственных войск Сирии, которые находились в окружении боевиков ИГИЛ. Отмечается, что самолеты коалиции вошли в воздушное пространство республики со стороны Ирака, сообщает «РИА Новости».

Сирийское командование в Дейр-эз-Зоре сообщило, что в результате авиаудара погибли 62 военнослужащих сирийской армии, еще около 100 человек пострадали. Отмечается, что сразу после нанесения авиаудара боевики ИГИЛ перешли в наступление, передает Игорь Конашенков.

«Если данный воздушный удар вызван ошибочными координатами цели, то это прямое следствие упрямого нежелания американской стороны координировать с Россией свои действия против террористических группировок на территории Сирии», — подчеркнул генерал-майор.