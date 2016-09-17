Коалиция США ударила по сирийским войскам вместе с ИГИЛ

Самолеты международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (террористическая организация запрещена в РФ) во главе с США нанесли четыре удара по позициям сирийской армии. В результате погибли около 80 военнослужащих и около 100 получили ранения. Об этом сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. В то же время в Минобороны отметили, что сразу после нанесения ударов боевики перешли в наступление на сирийские войска.

МИД РФ считает, что атака на позиции армии САР ставит под удар все наработки по Сирии.

В связи с этим, Россия собирает экстренное заседание Совета безопасности ООН.

По данным Минобороны РФ, инцидент произошел в период с 17.00 по 17.50 мск вблизи аэродрома в городе Дейр-эз-Зор. Самолеты 2 F-16 и 2 A10 нанесли 4 удара по подразделениям правительственных войск Сирии, которые находились в окружении боевиков ИГИЛ. Отмечается, что самолеты коалиции вошли в воздушное пространство республики со стороны Ирака.

Сирийское командование в Дейр-эз-Зоре сообщило, что в результате авиаудара погибли около 80 военнослужащих сирийской армии, еще около 100 человек пострадали. Отмечается, что сразу после нанесения авиаудара боевики ИГИЛ перешли в наступление, передает Игорь Конашенков.

«Если данный воздушный удар вызван ошибочными координатами цели, то это прямое следствие упрямого нежелания американской стороны координировать с Россией свои действия против террористических группировок на территории Сирии», — подчеркнул генерал-майор.

При этом в то же время поступили сообщения о штурме боевиками ИГ ("Исламское государство", террористическая группировка, запрещена в РФ) крупнейшего оплота сирийской армии на северо-востоке страны.

Военное командование САР уже назвало действия США открытой поддержкой боевиков. В Минобороны РФ также отметили, что сразу после нанесения авиаударов ВВС США боевики перешли в наступление.

Военное ведомство США прокомментировало сообщения об атаке самолетов международной коалиции на позиции официального Дамаска, заявив, что предупреждало Россию об авиаударах в Дейр-Эз-Зоре вне действующих мер по избежанию инцидентов, в рамках "профессиональной вежливости". При этом в Пентагоне утверждают, что не стремились наносить удары по сирийским военным.



«Мы знаем о сообщениях и находимся на связи с центральным командованием США и объединённой оперативно-тактическая группой», — цитирует «RT» источник в пресс-службе Пентагона.

Позже Пентагон заявил, что не знал, что это были позиции армии САР и остановил удары, как только это выяснилось.

На данный момент сирийская армия вернула контроль над своими позициями в районе аэродрома Дейр-эз-Зора.

