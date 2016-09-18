Выяснилось, что английская армия уступает российской

Вооруженные силы Объединенного королевства не смогут сопротивляться в случае гипотетического вторжения российской армии, заявил бывший командующий объединенных Вооруженных Сил страны Ричард Бэрронс в письме к министру обороны Майклу Фэллону.

Письмо было написано еще в апреле, перед тем как Бэрронс подал в отставку. В нем он пишет, что огневая мощь британских войск существенно уступает российской.

«У Британии на вооружении есть корабли и самолеты, но зачастую для них даже нет боеприпасов, так как Лондон привык к зависимости от американских сил», – цитирует генерала «РИА Новости».

Более того, по его словам, британская армия привыкла действовать с безопасных баз против соперников, уступающих в маневренности, у которых нет ни бронетехники, ни ПВО.

В таком состоянии, считает Бэрронс, армия королевства не сможет воспрепятствовать вторжению на острова, серьезного противника, например, российской армии.

Напомним, что официальные лица Великобритании в последнее время не раз критиковали положение дел в стране.