В Германии стартовал Октоберфест

В Германии открылся ежегодный праздник пива Октоберфест, который пройдет до 3 октября.

В этом году на фестивале пересмотрели в сторону ужесточения меры безопасности. Это связано с трагическими событиями во Франции и Бельгии, а также с серией происшествий с беженцами в самой Германии.

При этом, правительство федеральной земли Бавария, в столице которой, Мюнхене ежегодно проходит праздник пива, не собиралось отказываться от его проведения. Его отмена сравнивается с национальной катастрофой для жителей Германии, сообщает «РИА Новости».

За время проведения фестиваля Мюнхен и его окрестности посещают миллионы человек. Так, в 2012 и 2013 году фестиваль посетили по 6,4 млн человек, а в 2014 — 6,3 млн. Несколько меньше было в 2015 году, но при этом количество выпитого пива почти не изменилось – 7.5 млн литров.

Напомним, что одновременно с Октоберфестом запланированы массовые акции протеста против союза ФРГ с США.