Сборная Европы победила команду США на открытии Кубка мира всухую, со счетом 3:0.

Шайбы забросили Мариан Габорик, Леон Драйзайтль, Пьер-Эдуард Белльмар. При этом вратарь сборной Европы Ярослав Галак отразил 35 бросков янки, сообщает «Спорт-экспресс».

Турнир является преемником Кубка Канады, который проводился пять раз - в 1976, 1981, 1984, 1987 и 1991 годах. Под названием Кубок мира прошло два турнира - в 1996 и 2004 годах. Сборная СССР выигрывала Кубок Канады один раз (1981) и однажды играла в финале (1987). Команда России дошла до полуфинала Кубка мира в 1996 году и четвертьфинала в 2004-м.

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