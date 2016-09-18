Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
18 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Сборная Европы победила команду США на открытии Кубка мира

Хоккеисты Старого света разгромили американцев со счетом 3:0

Сборная Европы победила команду США на открытии Кубка мира всухую, со счетом 3:0.

Шайбы забросили Мариан Габорик, Леон Драйзайтль, Пьер-Эдуард Белльмар. При этом вратарь сборной Европы Ярослав Галак отразил 35 бросков янки, сообщает «Спорт-экспресс».

Турнир является преемником Кубка Канады, который проводился пять раз - в 1976, 1981, 1984, 1987 и 1991 годах. Под названием Кубок мира прошло два турнира - в 1996 и 2004 годах. Сборная СССР выигрывала Кубок Канады один раз (1981) и однажды играла в финале (1987). Команда России дошла до полуфинала Кубка мира в 1996 году и четвертьфинала в 2004-м.

Читайте также о предстоящем главном поединке КМ-2016  «Россия показала, что может сражаться с Канадой на ее территории»

Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

Сборная Европы победила команду США на открытии Кубка мира

Хоккеисты Старого света разгромили американцев со счетом 3:0

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Сергей Лисин

спортсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке