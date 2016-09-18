Выборы в Госдуму стартовали в России

Голосование на выборах в Госдуму РФ седьмого созыва началось в ночь на воскресенье в России. Первые избирательные участки открылись в Чукотском автономном округе и на Камчатке.

На Чукотке открылось 55 избирательных участков, свыше 34,36 тыс. человек внесены в списки избирателей. При этом свыше 1,65 тыс. человек, проживающих в труднодоступных районах, проголосовали досрочно. Жители Чукотки выберут также депутатов местной думы, глав и депутатов муниципальных образований.

Безопасность в России в Единый день голосования обеспечат около 300 тыс. сотрудников органов внутренних дел.

Начиная с 1-го номера в избирательном бюллетене на выборах представлены: «Родина», «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Единая Россия», «Зелёные»,«Гражданская платформа», ЛДПР, ПАРНАС, «Партия роста», «Гражданская сила», «Яблоко», КПРФ, «Патриоты России» и «Справедливая Россия».

Газета «Известия» ведет онлайн-трансляцию хода голосования на выборах-2016:

Страна выбирает депутатов Госдумы. Онлайн-трансляция