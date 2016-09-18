Полиция застрелила человека, напавшего на ТЦ в Канаде

Канадская полиция застрелила человека, ворвавшегося с холодным оружием в торговый центр в Калгари и начавшего нападать на посетителей. Есть пострадавшие.

Как сообщается, одной из жертв неизвестного стал полицейский, сейчас его жизнь вне опасности.

Сам преступник госпитализирован с огнестрельными ранениями и находится при смерти, отмечает ТАСС.

Сообщения о подобных нападениях поступают со всего мира. Обычно они связаны с исламистами.

