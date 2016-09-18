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Воскресенье,
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Полиция застрелила человека, напавшего на ТЦ в Канаде

Неизвестный с мачете ворвался в торговый центр в Калгари и стал нападать на посетителей

Канадская полиция застрелила человека, ворвавшегося с холодным оружием в торговый центр в Калгари и начавшего нападать на посетителей. Есть пострадавшие. 

Как сообщается, одной из жертв неизвестного стал полицейский, сейчас его жизнь вне опасности.

Сам преступник госпитализирован с огнестрельными ранениями и находится при смерти, отмечает ТАСС. 

Сообщения о подобных нападениях поступают со всего мира. Обычно они связаны с исламистами.

Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

Полиция застрелила человека, напавшего на ТЦ в Канаде

Неизвестный с мачете ворвался в торговый центр в Калгари и стал нападать на посетителей

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