Во время соревнований на Паралимпиаде скончался иранский велогонщик Бахман Голбарнежад.

Международный паралимпийский комитет (МПК) сообщает, что 48-летний спортсмен попал в аварию на трассе и ударился головой, получив черепно-мозговую травму.

Спортсмену была оказана помощь на месте, но по дороге в больницу у Голбарнежада случился сердечный приступ, сообщает ТАСС .

«Паралимпийская семья едина в горе в этой ужасной трагедии, которая бросает тень на большие Паралимпийские игры здесь, в Рио», – заявил президент МПК Филип Крэйвен.

Напомним, что сборная России не участвует в играх.

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