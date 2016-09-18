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Меркель намерена отказаться от своего лозунга «Мы справимся»

Девиз миграционной политики Германии потерял свой смысл

Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена дистанцироваться от своего лозунга «Мы справимся».

Ранее этими словами она комментировала прием сотен тысяч беженцев в Германии.

«Иногда мне кажется, что эта фраза преувеличена, что в ней слишком много скрытности. Настолько много, что я бы предпочла ее не повторять, она стала слабым девизом, почти что пустой формулой», – цитирует ее «РИА Новости».

В прошлом году в ФРГ прибыло более миллиона мигрантов, в основном с Ближнего Востока. Это вызвало существенные трудности, в том числе и из-за разницы культур.

Напомним, что стычки между местными жителями и беженцами происходят регулярно. 

Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

Меркель намерена отказаться от своего лозунга «Мы справимся»

Девиз миграционной политики Германии потерял свой смысл

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