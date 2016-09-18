Меркель намерена отказаться от своего лозунга «Мы справимся»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена дистанцироваться от своего лозунга «Мы справимся».

Ранее этими словами она комментировала прием сотен тысяч беженцев в Германии.

«Иногда мне кажется, что эта фраза преувеличена, что в ней слишком много скрытности. Настолько много, что я бы предпочла ее не повторять, она стала слабым девизом, почти что пустой формулой», – цитирует ее «РИА Новости».

В прошлом году в ФРГ прибыло более миллиона мигрантов, в основном с Ближнего Востока. Это вызвало существенные трудности, в том числе и из-за разницы культур.

Напомним, что стычки между местными жителями и беженцами происходят регулярно.