СМИ: в Нью-Йорке прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел в нью-йоркском районе Манхэттен. Подробности выясняются.

Проводится массовая эвакуация. Есть данные как минимум о 14 пострадавших, сообщает Рейтер.

В соцсетях распространяется информация, что инцидент произошел на улице, в районе Челси. Правоохранительные органы рекомендовали жителям города избегать места происшествия.

«Первые данные указывали на наличие нескольких пострадавших, но официального подтверждения пока не появилось», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о найденных бомбах на маршруте благотворительного марафона в пользу морских пехотинцев в Нью-Джерси, расположенном рядом с Нью-Йорком.

