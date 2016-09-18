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СМИ: в Нью-Йорке прогремел мощный взрыв

Проводится массовая эвакуация

Мощный взрыв прогремел в нью-йоркском районе Манхэттен. Подробности выясняются.

Проводится массовая эвакуация. Есть данные как минимум о 14 пострадавших, сообщает Рейтер.

В соцсетях распространяется информация, что инцидент произошел на улице, в районе Челси. Правоохранительные органы рекомендовали жителям города избегать места происшествия.

«Первые данные указывали на наличие нескольких пострадавших, но официального подтверждения пока не появилось», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о найденных бомбах  на маршруте благотворительного марафона в пользу морских пехотинцев в Нью-Джерси, расположенном рядом с Нью-Йорком.

Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

СМИ: в Нью-Йорке прогремел мощный взрыв

Проводится массовая эвакуация

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