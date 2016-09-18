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Воскресенье,
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Чуркин и Пауэр отказались слушать друг друга

На заседании Совбеза ООН по Сирии произошел скандал

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что на заседании Совбеза ООН по Сирии, его коллега из США Саманта Пауэр отказалась слушать выступление делегации РФ, посвященное американскому авианалету на позиции войск САР.

«Как выяснилось, она вышла к прессе и, не слушая меня, начала критиковать и ругать во всем Россию, даже критиковать нас за то, что мы созвали это заседание», – цитирует Чуркина ТАСС

В свою очередь, постпред РФ тоже не стал слушать выступления Пауэр.

Совещание Совбеза ООН по Сирии было созвано по инициативе России, для того, чтобы обсудить авиаудар самолетов ВВС США, входящих в международную коалицию по позициям сирийской армии.

В ходе заседания было объявлено, что американская сторона разбирается с инцидентом, произошедшим в районе города Дейр-эз-Зор.

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Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

Чуркин и Пауэр отказались слушать друг друга

На заседании Совбеза ООН по Сирии произошел скандал

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