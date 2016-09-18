Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
18 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Число пострадавших при взрыве в Нью-Йорке достигло 29

Россиян среди раненых нет

При взрыве в Нью-Йорке были ранены 29 человек, среди них – один пострадавший в тяжелом состоянии, сообщает местная полиция. Генконсульство РФ сообщило, что россиян среди пострадавших нет.

«Данные о пострадавших уточняются», — сообщил представитель российского генконсульства, передает ТАСС.

Глава полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил заявил, что точная причина взрыва устанавливается. По его словам, пока рано утверждать, что произошедшее было терактом.

Напомним, в Нью-Йорке в субботу прогремел взрыв. Взрывное устройство сработало в центральном районе Челси. Полиция начала эвакуацию жителей прилегающих домов. Сообщается о 25 раненых в результате взрыва.

Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

Число пострадавших при взрыве в Нью-Йорке достигло 29

Россиян среди раненых нет

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке