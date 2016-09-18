Число пострадавших при взрыве в Нью-Йорке достигло 29

При взрыве в Нью-Йорке были ранены 29 человек, среди них – один пострадавший в тяжелом состоянии, сообщает местная полиция. Генконсульство РФ сообщило, что россиян среди пострадавших нет.

«Данные о пострадавших уточняются», — сообщил представитель российского генконсульства, передает ТАСС.

Глава полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил заявил, что точная причина взрыва устанавливается. По его словам, пока рано утверждать, что произошедшее было терактом.

Напомним, в Нью-Йорке в субботу прогремел взрыв. Взрывное устройство сработало в центральном районе Челси. Полиция начала эвакуацию жителей прилегающих домов. Сообщается о 25 раненых в результате взрыва.