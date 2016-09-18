В Индии боевики убили двух военных

Из-за нападения на армейский штаб, глава МВД Индии отложил визит Россию
В индийском штате Джамму и Кашмир боевики атаковали армейский штаб. Двое военных погибли, шестеро получили ранение.
Сообщается, что нападавших было трое или четверо.
В связи с этим глава МВД Индии Раджнатх Сингх отложил визиты в Россию и США.
Ранее Синхг планировал отправиться в Россию. Ожидалось, что 20 сентября он встретится со своим российским коллегой Владимиром Колокольцевым.
Напомним, что Индия ведет борьбу с сепаратистами в штате Джамму и Кашмир.