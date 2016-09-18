Пауэр ответила Захаровой на заявление, что США поддерживают ИГИЛ

Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр заявила, что представителю МИД России Марии Захаровой «должно быть стыдно» за слова о том, что Вашингтон поддерживает боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в РФ). Пауэр при этом снова обвинила Россию в несоблюдении соглашения по Сирии.

В частности, Пауэр заявила, что Захаровой за свои слова «должно быть стыдно». Как отметила постпред США, боевики ИГИЛ убивали американских солдат, а сам Вашингтон возглавляет коалицию, которая успешно ведет борьбу против ИГИЛ. Кроме этого, сказала Пауэр, «эта группировка обезглавливала американских граждан», передает ТАСС.

«ИГИЛ утратило 40% своей территории. Мы относимся к этому серьезно, мы не играем в игры. И этому официальному представителю, который предположил наше соучастие, должно быть на самом деле стыдно», — сказала Пауэр.

Напомним, Мария Захарова ранее заявила, что атаки под Дейр-эз-Зором ставят под удар договоренности по Сирии, как по линии «Международной группы поддержки Сирии»(МГПС) и Совбеза ООН, так и на двусторонней российско-американской основе. Также она отметила, что США совершают такие действия, словно оказывают поддержку ИГИЛ.

Как писали «Известия», ВВС США и международной коалиции в субботу совершили авианалет на позиции правительственной армии Сирии под городом Дейр-эз-Зор. В результате ударов погибли от 60 до 80 сирийских военных, около 100 были ранены. Сразу после этого началась атака со стороны боевиков ИГИЛ.

Москва инициировала заседание Совбеза ООН по ситуации с ударом авиации США и коалиции, по его итогам постпред РФ при ООН Виталий Чуркин подверг Вашингтон критике и обвинил американские силы в срыве перемирия в Сирии.

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