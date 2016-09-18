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Пауэр ответила Захаровой на заявление, что США поддерживают ИГИЛ

Американский постпред при ООН раскритиковала слова представителя МИД РФ

Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр заявила, что представителю МИД России Марии Захаровой «должно быть стыдно» за слова о том, что Вашингтон поддерживает боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в РФ). Пауэр при этом снова обвинила Россию в несоблюдении соглашения по Сирии.

В частности, Пауэр заявила, что Захаровой за свои слова «должно быть стыдно». Как отметила постпред США, боевики ИГИЛ убивали американских солдат, а сам Вашингтон возглавляет коалицию, которая успешно ведет борьбу против ИГИЛ. Кроме этого, сказала Пауэр, «эта группировка обезглавливала американских граждан», передает ТАСС.

«ИГИЛ утратило 40% своей территории. Мы относимся к этому серьезно, мы не играем в игры. И этому официальному представителю, который предположил наше соучастие, должно быть на самом деле стыдно», — сказала Пауэр.

Напомним, Мария Захарова ранее заявила, что атаки под Дейр-эз-Зором ставят под удар договоренности по Сирии, как по линии «Международной группы поддержки Сирии»(МГПС) и Совбеза ООН, так и на двусторонней российско-американской основе. Также она отметила, что США совершают такие действия, словно оказывают поддержку ИГИЛ.

Как писали «Известия», ВВС США и международной коалиции в субботу совершили авианалет на позиции правительственной армии Сирии под городом Дейр-эз-Зор. В результате ударов погибли от 60 до 80 сирийских военных, около 100 были ранены. Сразу после этого началась атака со стороны боевиков ИГИЛ.

Москва инициировала заседание Совбеза ООН по ситуации с ударом авиации США и коалиции, по его итогам постпред РФ при ООН Виталий Чуркин подверг Вашингтон критике и обвинил американские силы в срыве перемирия в Сирии.

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Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

Пауэр ответила Захаровой на заявление, что США поддерживают ИГИЛ

Американский постпред при ООН раскритиковала слова представителя МИД РФ

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