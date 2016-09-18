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В Нью-Йорке после взрыва усилены меры безопасности у генконсульства РФ

Об усилении мер безопасности у генерального консульства Российской Федерации после взрыва в Нью-Йорке, сообщил сотрудник дипмиссии

У генконсульства РФ в Нью-Йорке, где прогремел взрыв, усилены меры безопасности. В российской дипмисссии в воскресенье пройдет голосование на выборах в Госдуму РФ.

Взрыв прогремел вечером в субботу на западе Нью-Йорке, между 6 и 7 авеню, 29 человек получили ранения. Полицейские, прибывшие на место ЧП, обнаружили второй предмет, похожий на бомбу.

«В связи с имевшим место взрывом в генеральном консульстве РФ, где в воскресенье начнется голосование для граждан РФ, усилены меры безопасности», — приводит «РИА Новости» слова сотрудника российской дипмиссии.

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Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

В Нью-Йорке после взрыва усилены меры безопасности у генконсульства РФ

Об усилении мер безопасности у генерального консульства Российской Федерации после взрыва в Нью-Йорке, сообщил сотрудник дипмиссии

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