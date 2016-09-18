В Канаде разыгран джек-пот лотереи Lotto max в $45,4 млн

В Канаде два билета популярной национальной лотереи Lotto max разыграли джек-пот в размере 60 млн канадских долларов ($45,4 млн). Оба билета проданы в провинции Онтарио, рассказали прессе представители ассоциации Atlantic Lottery, проводящей в Канаде розыгрыши.

Главный денежный приз поделят владельцы выигравших билетов. Еще на пять билетов выпал выигрыш по миллиону канадских долларов ($750 тысяч).

Около года назад в лотерею «6 из 49» разыграли крупнейший в истории Канады джек-пот - 64 млн долларов ($49,5 млн).