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Владимир Жириновский проголосовал в Москве на выборах в Госдуму

Лидер либерально-демократической партии отказался отвечать на вопросы журналистов после волеизъявления

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский проголосовал на выборах депутатов в Госдуму 7-го созыва. Свой бюллетень лидер либерал-демократов опустил в урну на избирательном участке 2713, 2714 в школе номер 814 на Матвеевской улице в Москве.

Как сообщает ТАСС, перед волеизъявлением Владимир Жириновский внимательно осмотрел стенд с информацией о кандидатах в депутаты. Лидер партии отказался давать какие-либо комментарии журналистам после голосования.

При этом замглавы фракции ЛДПР в Госдуме РФ Ярослав Нилов заявил, что партийное руководство не строит никаких прогнозов по итогам выборов, но подчеркнул, что если выборы пройдут честно, результаты предвыборных социологических опросов оправдаются.

Напомним, выборы в Госдуму РФ 7-го созыва проходят по всей России 18 сентября. Голосование проводится по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, еще столько же - по одномандатным округам.

Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

Владимир Жириновский проголосовал в Москве на выборах в Госдуму

Владимир Жириновский проголосовал в Москве на выборах в ГосдумуЛидер либерально-демократической партии отказался отвечать на вопросы журналистов после волеизъявления

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