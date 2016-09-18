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В Сети опубликовано видео взрыва в Нью-Йорке

На видеозаписи видно, что после яркой вспышки, сопровождавшейся характерным звуком, от места взрыва убегают десятки прохожих

Взрыв, произошедший в районе Манхэттена в Нью-Йорке, попал в объективы камер наружного наблюдения. Камера, видеозапись с которой обнародована в Интернете, установлена на ближайшем к эпицентру взрыва здании.

Видеозапись взрыва в Нью-Йорке опубликовала на своем канале видеохостинга Youtube радиостанция ​SuperStation95 FM Radio.

На видео видно, что после яркой вспышки, сопровождавшейся характерным звуком, от места взрыва убегают десятки прохожих. Предположительно, бомба,  взорвавшаяся на Манхэттене, была заложена в мусорном контейнере. Ранения при взрыве в Нью-Йорке получили 29 человек, ранее сообщили «Известия».

Взрыв прогремел вечером в субботу, россияне не пострадали.  В связи со взрывом усилена охрана генконсульства РФ в Нью-Йорке.

Власти мегаполиса назвали произошедший взрыв «преднамеренным действием».

Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

В Сети опубликовано видео взрыва в Нью-Йорке

На видеозаписи видно, что после яркой вспышки, сопровождавшейся характерным звуком, от места взрыва убегают десятки прохожих

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