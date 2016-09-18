В Сети опубликовано видео взрыва в Нью-Йорке

На видеозаписи видно, что после яркой вспышки, сопровождавшейся характерным звуком, от места взрыва убегают десятки прохожих
Взрыв, произошедший в районе Манхэттена в Нью-Йорке, попал в объективы камер наружного наблюдения. Камера, видеозапись с которой обнародована в Интернете, установлена на ближайшем к эпицентру взрыва здании.
Видеозапись взрыва в Нью-Йорке опубликовала на своем канале видеохостинга Youtube радиостанция SuperStation95 FM Radio.
На видео видно, что после яркой вспышки, сопровождавшейся характерным звуком, от места взрыва убегают десятки прохожих. Предположительно, бомба, взорвавшаяся на Манхэттене, была заложена в мусорном контейнере. Ранения при взрыве в Нью-Йорке получили 29 человек, ранее сообщили «Известия».
Взрыв прогремел вечером в субботу, россияне не пострадали. В связи со взрывом усилена охрана генконсульства РФ в Нью-Йорке.
Власти мегаполиса назвали произошедший взрыв «преднамеренным действием».