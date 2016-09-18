Тренер канадской сборной назвал форварда Кросби настоящим лидером

Главный тренер канадской сборной по хоккею Майк Бэбкок положительно оценил результат стартового матча Кубка мира-2016 в Торонто. Хозяевам турнира удалось обыграть своих соперников из Чехии со счетом 6:0.

«Сегодня была хорошая игра, мне понравилось, как команда действовала в целом. Также очень понравилось, как играло звено Кросби, Бержерона и Маршанда. Кросби сегодня был настоящим лидером, он не только набирал очки, но и вел всех за собой», — приводит заявление тренера Sports.ru.

Напомним, счет на 9-й минуте матча открыл форвард канадцев Сидни Кросби. На 18-й минуте Брент Бернс забросил вторую шайбу, а еще через две минуты гол забил Патрик Бержерон. Во втором периоде сборная Канады забросила еще две шайбы в ворота противника (Джо Торнтон на 28-й минуте и Джонатан Тэйвз на 35-й). В третьем периоде единственный гол забил Алекс Пьетранджело на 53-ей минуте.

Сам Сидни Кросби заявил, что победа над чешской командой была не из легких.

«Здорово начать турнир с победы, но она не далась нам так легко. Нам нужно продолжать работать, расти и идти вперед. Мы понимаем, что играем дома и какие ожидания связаны с нашей командой. Хотя в команде мы практически не обсуждаем это», - подчеркнул Кросби.