Памфилова: выборы в Алтайском крае могут быть отменены

ЦИК намерен добиться возбуждения уголовного дела и аннулирования результатов выборов в Алтайском крае, если информация о нарушениях в регионе будет подтверждена, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.



— Что касается ситуации в Алтайском крае. Вся эта информация передана в центр аппарат МВД. Если те факты… подтвердятся, будем принимать самые серьёзные меры, вплоть, если будут основания, будем возбуждать уголовные дела и рассматривать вопрос о целесообразности отмены выборов, — сообщила журналистам глава ЦИК.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что в Барнауле в парке «Лесная сказка» планировалась попытка так называемого «круизного голосования».

По словам Эллы Памфиловой, в этом году условия проведения выборов серьезно изменились.

— Тот объём работы который выпал на долю ЦИК и наших коллег в регионах это около 80 тыс. человек на миллион, но он беспрецедентен, особенно в тех регионах, где избиратели получают до 9 бюллетеней, — подчеркнула Элла Памфилова. Она также отметила, что на финансирование кампании из средств федерального бюджета было выделено 11 млрд рублей с учетом непростой экономической ситуации в Москве.

Вместе с тем, глава ЦИК подчеркнула, что недостатка в наблюдателях на текущих выборах нет. По ее данным, количество наблюдателей в Москве и ряде регионов страны превысило количество наблюдателей на прошлых выборах.