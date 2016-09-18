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Патриарх Кирилл проголосовал на избирательном участке в Подмосковье

Патриарх выразил надежду, что выборы принесут стране добро и мир

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в выборах в Государственную думу РФ. Он проголосовал на избирательном участке в подмосковном Одинцово, после чего совершил чин великого освящения храма Покрова Пресвятой Богородицы в Барвихе — подворья Зачатьевского ставропигиального женского монастыря.

«Считаю, что сегодня очень важный день для всей нашей страны — мы делаем выбор. В своей жизни мы много делаем выборов, и самый важный из них - выбор между добром и злом. Он распространяется на все остальные выборы. Дай Бог, чтобы выбор, который делает сегодня страна, был во благо Отечества нашего и принес людям добро и мир», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

При этом руководитель пресс-службы Московской патриархии священник Александр Волков сообщил, что ранее патриарх Кирилл и его предшественник патриарх Алексий II принимали участие в голосовании у себя в резиденции, куда приезжал представитель избирательной комиссии.

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Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

Патриарх Кирилл проголосовал на избирательном участке в Подмосковье

Патриарх Кирилл проголосовал на избирательном участке в ПодмосковьеПатриарх выразил надежду, что выборы принесут стране добро и мир

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