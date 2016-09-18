Памфилова призвала россиян потрудиться в день выборов

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова обратилась к гражданам России с призывом прийти и проголосовать на выборах в Госдуму.

Элла Памфилова утром в день выборов в Госдуму призвала россиян сделать осознанный выбор: «Это важно для всех нас, для ваших детей, для страны». Глава ЦИК отмечает, что примет участие в голосовании на своем избирательном участке. Памфилова обратила внимание избирателей, что партии и кандидаты много трудились, предлагали избирателям свои программы. Теперь шаг за избирателями, они тоже должны потрудиться и сделать свой выбор, полагает глава ЦИК РФ.

«Потрудитесь познакомиться, кто у вас посмотрите внимательно, выбор то действительно есть. Если хотите что бы качество высшего законодательного органа страны отвечало нашим представлениям, потрудитесь тоже. Кандидаты трудились, партии трудились, пытались вас убедить в своих программах. То, что они предлагали, как они видели будущее страны, что они собираются делать в настоящем, трудились мои коллеги в регионах. Теперь шаг за вами. Вы тоже потрудитесь. Потрудитесь осмысленно прийти к своему выбору. Не поленитесь, почитайте. Дойдите до своих участков и сделайте осознанный выбор. Я вас всех об этом прошу. Это важно для всех нас, для ваших детей, для страны. Я ещё раз хочу сказать, не надо отдавать свою судьбу в чужие руки, держите ее крепко в своих руках и все будет нормально», — передает слова Памфиловой корреспондент «Известий».

