Два взрыва прогремели в Нью-Йорке и Нью-Джерси

17 сентября в США произошло два взрыва: первый прогремел днем на марафоне в штате Нью-Джерси, а второй — вечером в квартале Челси в центре нью-йоркского Манхэттена. Если при первом взрыве никто не пострадал, то при взрыве в Нью-Йорке ранения получили 29 человек, при этом один из них находится в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы США сообщают об отсутствии связи этих двух взрывов, несмотря на то, что Нью-Джерси находится недалеко от Нью-Йорка.

Напомним, взрыв в Челси прогремел вечером 17 сентября на 23-й улице между 6-й и 7-й авеню. В этом районе находится много ресторанов, баров, гей-клубов и магазинов. Как сообщил начальник полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил, в результате инцидента пострадали 29 человек, причем один из них находится в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, люди, в основном, пострадали от разлетевшихся осколков стекла. Практически сразу после инцидента место взрыва было оцеплено, а жителей рядом стоящих домов эвакуировали.

Рядом с местом происшествия было обнаружено три подозрительных предмета, похожих на взрывные устройства. Позже стало известно, что второе из них оказалось скороваркой, из которой выходят электропровода темного цвета. К устройству подсоединен сотовый телефон, а вся эта конструкция упакована в пластиковый пакет. Сейчас полиция исследует подозрительные устройства.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во время пресс-конференции сообщил, что инцидент мог быть «намеренным действием», но отметил, что городские власти не знают о конкретных угрозах Нью-Йорку и пока нет свидетельств, что инцидент как-то связан с терроризмом.

По данным представителя генконсульства РФ в Нью-Йорке, граждан России среди пострадавших в результате инцидент, предположительно, нет. Но в связи с недавними событиями были усилены меры безопасности у здания российской дипмиссии, где сегодня проходит голосование на выборы в Госдуму РФ.

В тот же день утром в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси сработало самодельное взрывное устройство небольшой мощности в прибрежном городке Сисайд-Парк. Устройство находилось в мусорном баке рядом с местом, где должны были пробегать участники массового забега. Взрыв прогремел в 09:30 по местному времени (16:30 мск). В результате инцидента никто не пострадал. Саперы обезвредили все несработавшие взрывные устройства, находившиеся в баке.

